Galatasaray Bruma'yı rekor rakama sattı

30.5.2017 - 12:00

Galatasaray Bruma'yı rekor bir rakama Alman takımına sattı..

Portekiz basını yazdı: Bruma 18 milyon Euro'ya Leipzig'e satıldı. Gelecek hafta sağlık kontrolü, sonra imza. 1.7 milyon Euro da Sporting'in.

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz gazetesi Record, sarı kırmızılı takımla Leipzig'in Bruma transferi için anlaştığını yazdı.

BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Record'un haberine göre Galatasaray ve Alman ekibi Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncunun anlaşması gereği bu paranın 1.7 milyon Euro'su G.Saray'dan önceki kulübü olan Sporting'e gidecek.

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Bruma önümüzdeki hafta Leipzig için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi açıklama yapılacak. Oyuncunun Leipzig ile 5 yıllık bir anlaşmaya vardığı ve yıllık 6.6 milyon Euro kazanacağı vurgulandı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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