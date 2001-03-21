Galatasaray'ın Alen Halilovic gerçekleri

Galatasaray'ın Alen Halilovic için teklif yapmadığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın listesinde yer aldığı kaydedilen Alen Halilovic için sarı-kırmızılıların henüz bir teklifi yok. Hamburg, oyuncu için 4 milyon euro istiyor.

Galatasaray transfer için ince eleyip, sık dokuyor! Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında gösterilen Alen Halilovic için tüm gerçekler ortaya çıktı.

Hamburg'un en az 1 sezon daha Las Palmas'ta kalmasını ve bu sayede gelişmesin istediği Hırvat oyuncu için Galatasaray'dan teklif almadığı kaydedildi. Hırvat oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Alman kulübünün, 20 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği de ifade edildi.

ALEN HALILOVIC'TE SORUN: LAS PALMAS

Teknik direktör Igor Tudor'un transferini özel olarak istediği Alen Halilovic, geçtiğimiz devre arasında Las Palmas ile 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı. Las Palmas'ın, 1 yıllık kiralık kontratı daha bulunan Halilovic'i göndermeye sıcak bakmadığı ve Galatasaray'ın ilk olarak İspanyol kulübü ile anlaşması gerektiği kaydedildi.

Las Palmas'ın da, Hamburg ile yaptığı anlaşmaya göre genç oyuncuyu 4 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunuyor.

BARCELONA'NIN DA GERİ ALMA OPSİYONU VAR

Sezon başında Hamburg'a transfer olan ve devre arasında İspanya'da Las Palmas'a kiralanan 21 yaşındaki Alen Halilovic'in Alman kulübüyle imzaladığı kontratta Barcelona'nın 2018 yılına kadar 10 milyon Euro karşılığında geri satın alma opsiyonu bulunuyor.

Las Palmas'ta 18 maçta 645 dakika şans bulan ve 2 asist yapan 1996 doğumlu yıldız adayı, gol atamazken, 2 asist yaptı. (Sporx)