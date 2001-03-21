Genç kızın internet aşkı pasaport polisine takıldı!

İnternette tanıştığı İngiltere’de yaşayan erkek arkadaşını görmek için 'Melek Akkurt' adına sahte Çek pasaportu temin eden 18 yaşındaki T.S., Atatürk Havalimanı’nda yakayı ele verdi. Genç kız hakkında 3 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, sanal ortamdan tanıştığı erkek arkadaşını görmek için İngiltere'ye gitmek isteyen ve vize engelini aşmak için sahte Çek Cumhuriyeti pasaportu temin eden T.S. (18) yakalandı.



İddiaya göre T.S., sosyal medyada İngiltere'de yaşayan Muhammed'le tanıştı ve sevgili oldu. T.S. onu görmeye karar verdi. Ancak kendi pasaportuna İngiltere vizesi gerekiyordu. Vize engelinden kurtulmaya çalışan T.S., İstanbul Fatih'ten başkası adına düzenlenmiş sahte Çek Cumhuriyeti pasaportu temin etti. Atatürk Havalimanı'na geçen yıl 5 Aralık'ta gelen T.S., yurtdışına çıkmak için pasaport işlemlerinden geçti.



'FATİH'TEN TEMİN ETTİM'



Havayolu şirketi personeli pasaportun sahte olabileceğinden şüphelendi. T.S.'nin "Melek Akkurt" adıyla düzenlenmiş pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan T.S. savcılıktaki ifadesinde suçunu kabul etti. Pişman olduğunu belirten T.S., "Sahte Çek Cumhuriyeti pasaportunu internetten araştırdıktan sonra Fatih'ten temin ettim. Şu anda kimden aldığımı tam olarak bilmiyorum" dedi. Serbest bırakılan ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan T.S.'ye, "Suça sürüklenen çocuk" kapsamında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.