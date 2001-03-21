Genelkurmay Başkanı Akar'dan kararlılık açıklaması

26.5.2017 - 23:54

Akar, 'Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece kararlı, son derece yoğun bir şekilde kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.' dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Karagöz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Akar'a ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar eşlik etti.

Komutanlar, Sincan'da şehidin evi önünde kurulan taziye çadırında, şehidin annesi Yurdagül, babası Refik Karagöz ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Akar, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm silah arkadaşlarına da başsağlığı diledi.

"Bildiğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu'da, sınır ötesinde gece gündüz demeden askerlerimiz, jandarmamız, polisimiz ve korucularımız büyük gayretle, fedakarlıkla, ülkemizin ve milletimizin birliği için bütünlüğü ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor." diyen Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Emre başta olmak üzere, şehit olan evlatlarımızın, kardeşlerimizin hiçbirinin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır. Bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri son derece kararlı, son derece yoğun bir şekilde kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ancak bu acılara dayanacağız, bu acıların acı bölümünü unutup, şeref bölümünü alacağız. Şehadetten dolayı, şehitlikten dolayı şerefini yaşatacağız, hatırasını yaşatacağız. Ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için şehitlerimiz olmazsa buradaki hayatımızı sürdüremeyeceğimizi bileceğiz. Bunun aile için anne için baba için büyük bir şeref olduğu inancıyla hatırasını yaşatacağız. Ben tekrar baba, anne başta olmak üzere, tüm mahalleye, tüm akrabalara başsağlığı diliyorum, taziyeler sunuyorum."

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