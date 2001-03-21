Genelkurmay helikopter kazasının görüntülerini paylaştı

Şırnak'ta düşen helikopterde 13 üst düzey subayımız şehit oldu. Helikopter kazasından sonra sosyal medya denilen fitne yuvasında olayın kaza edğil bir PKK saldırısı olduğuna yönelik bir takım adice söylentiler yayıldı.

PKK'lı hainlerin bile üstlenmedikleri bu kazayı adeta zorla PKK'ya servis etmek isteyen vatanh haini alçaklar, Genelkurmay'ın son görüntüleriyle bir ke daha amacına ulaşamadı.

Genelkurmay tarafından dağılan videoda olayın kaza olduğu gayet açık bir şekilde görülüyor.

TSK kazanın nasıl olduğuna dair görüntü paylaştı..

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nden havalandıktan bir süre sonra yüksek gerilim hattına çarpan Cougar tipi askeri helikoptere yaklaşık üç yüz metreden yere düştü. Elim kazada helikopterde bulunan 13 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, olay yerinde çekilen bir görüntü ile Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren kazanın nasıl yaşandığını gösterdi. Görüntülerde yüksek gerilim hatları yer alıyor.