Giresun’da kartpostallık gün batımı

19.3.2017 - 21:22

Giresun’da gün batımında oluşan renk cümbüşü izleyenleri büyülüyor.

Giresun’da gün batımı dakikalarında, bulutların da farklı bir güzellik kattığı renk cümbüşüne balıkçı tekneleri de eşlik edince görsel bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz sahilinde bulunan Giresun’da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü tablo gibi manzara oluşturuyor. Sahilden yaklaşık bir buçuk kilometre mesafedeki ada ise gün batımına bir inci gibi eşlik ediyor. Giresun’da akşamüstü ava çıkan ya da avdan dönen balıkçıların da gün batımına eşlik etmesi ayrı bir görsel şölen oluşturuyor.

Ahmet Bilge

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret