Giresun’da kartpostallık gün batımı

Giresun’da gün batımında oluşan renk cümbüşü izleyenleri büyülüyor.

Giresun’da gün batımı dakikalarında, bulutların da farklı bir güzellik kattığı renk cümbüşüne balıkçı tekneleri de eşlik edince görsel bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz sahilinde bulunan Giresun’da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü tablo gibi manzara oluşturuyor. Sahilden yaklaşık bir buçuk kilometre mesafedeki ada ise gün batımına bir inci gibi eşlik ediyor. Giresun’da akşamüstü ava çıkan ya da avdan dönen balıkçıların da gün batımına eşlik etmesi ayrı bir görsel şölen oluşturuyor.

Ahmet Bilge