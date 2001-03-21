Gişelerde ikinci tuhaf kaza

Daha önce inat yüzünden lik yaşanan kazada bu kez acemilikle benzer kaza kaza yazandı..

TEM gişesine aynı anda giren TIR ile otomobil sıkıştı

Düzce'nin Gökyaka İlçesi TEM Otoyolu'nda, TIR ile otomobil aynı gişeden geçmeye çalışırken sıkıştı.

Düzce’den İstanbul istikametine giden Nevin Öztürk, otomobiliyle bir anlık dalgınlıkla önce HGS gişesine yöneldi.

YANLIŞ GİŞEDE OLDUĞUNU FARK ETTİ

Öztürk, yanlış gişede olduğunu fark edince son anda yandaki OGS gişesinden geçmeye çalıştı. Otomobil, bu sırada gişeden geçmekte olan Hasan Çalayran yönetimindeki TIR ile birlikte gişeye girdi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Öztürk’ün kullandığı otomobil, TIR ile gişelerdeki bariyerlerin arasına sıkışıp kaldı. Ölen yada yaralanan olmadığı kazada Öztürk, diğer sürücülerin yardımıyla otombilden çıkartıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

"İNAT DEĞİL, BİLMEMEZLİK VE ACEMİLİK"

Kamyon sürücüsü Hasan Çalayran otomobili fark edince kornaya bastığını anlatarak,"Frene basayım dedim ancak bu kez önüme alacaktım ve TIR’ın altına girecekti. Önüme alınca bu kurtulamazdı. Sola doğru kaçmaya çalıştım ancak aynadan baktığımda sıkışmıştı. Çadırın başından itibaren araca girdi. İnat değil. Bilmemezlik ve acemilik." dedi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.