Göle Ovası sarıya boyandı

Ardahan'ın Göle ilçesi, baharın gelişiyle beraber eşsiz güzelliğe büründü. Nadir çiçekleri barındıran Göle Ovası'na fotoğrafçılar akın etti.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden olan Ardahan'daki Göle Ovası, rengarenk çiçeklere büründü. Baharın gelmesi ile birlikte değişik renkteki birbirinden güzel çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen Göle Ovası’nda güzel manzaralar oluştu. Ovanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar ova tabanındaki sarı çiçek örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte yükselen hava sıcaklıkları besicileri de sevindirdi. Hayvanlarını meraya götürme imkanı bulan besiciler rahat bir nefes aldı.

Olgun Yıldız