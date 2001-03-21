Gomis aslan oluyor

Gomis aslan oluyor
10.6.2017 - 16:08

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a: Kükremeye hazırım!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ederken, Swansea'li Bafetimbi Gomis'ten Sarı Kırmızılılar'a müthiş bir haber geldi. Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferinde sona geliniyor. Özellikle Gomis ve Clichy için Fransa ve İngiltere arasında mekik dokuyan Cenk Ergün'ün Gomis'le bir araya geldiği öğrenildi. 

"Galatasaray için kükremeye hazırım"

Fransız oyuncunun ise Galatasaray'a gelmeye ne kadar hevesli olduğu bu görüşmenin ilk saniyelerinde ortaya çıktı. 

31 yaşındaki Fransız, Cenk Ergün'ü görür görmez, "Galatasaray için kükremeye hazırım" dedi ve Sarı Kırmızılılar'da oynamak için adeta can attığını gösterdi. 

Bu sezon Swansea'den Marsilya'ya kiralık olarak giden ve 34 maça çıkan Gomis, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

Serdar Dinçbaylı

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