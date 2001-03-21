Görmez bu kez hafızlara kafayı taktı

Görmez bu kez hafızlara kafayı taktı
7.6.2017 - 13:46

Kendisi en güzel Kuran-ı Kerim'i okuma yarışmaları düzenleyen Diyanet İşleri, aynı yarışmanın TRT tarafından yapılmasına öfkelendi..
Görmez'den TRT'nin Kuran yarışmasına sert eleştiri..

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, TRT'de yayınlanan Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması eleştirerek, "Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 12 Haziran’da başlayacak ve iki ay sürecek yaz Kur’an kursları eğitim dönemi öncesinde görev yapacak din görevlilerine ve Kur’an kursu öğreticilerine seslendi. Konuşmasında, TRT'de yayınlanan Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı eleştiren Görmez şunları söyledi:

Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır. Hem de en müstakim yola, en sağlam yola sizi götürmek için nazil olmuş bir kitaptır.

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