Görmez,FETÖ fakirleri hiç sevmedi

26.5.2017 - 23:59

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ ile ilgili konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Kanal 7'de katıldığı programda FETÖ hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ'yle ilgili iki örnek veren Görmez, ilk olarak Kazakistan'da emekli Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisine 2009 yılında anlattıklarını dile getirdi:

"ÜMMET BAĞLARI YOK OLUYOR"

"Bu coğrafyada bu okullarda okuyan çocuklarda ben 3 sorun görüyorum. Birincisi aile bağları yok oluyor. Yapıya bağlılık aile bağlarının önüne geçiyor. İkincisi millet bağları yok oluyor hiç birinin Kazakistan'ın geleceğiyle ilgili bir mevkuresi yok. Ve üçüncüsü, en önemlisi, ümmet bağı yok, yapıya bağlılık ümmete olan bağlılığın önüne geçmiş vaziyette." dedi.

"HİÇ FAKİR SEVMEDİLER"

Görmez, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci vereceğim örnek ise geçenlerde Burkina Faso liderleri benim odama geldi. Yapıyı onlara sordum. Onlar bana bu yapı hakkında şunları söyledi: (FETÖ'cüler için) Birincisi, hiç fakir sevmediler, bir tek fakir çocuk okutmadılar. Sadece güç devşirebilecek zengin çocuklarını ve yöneticilerin çocuklarını okuttular. İkincisi hep hristiyanları bize tercih ettiler. Üçüncüsü hiç bir İslam nişanesini görmedik. Bir okulda mescit açtıklarına şahit olmadık."

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