Gözaltına alınan HDP'li Osman Baydemir serbest bırakıldı

Hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde valilik önünde polislere hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Geçtiğimiz gün görülen davanın duruşmasına katılmayan Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarılmış, karara istinaden Baydemir, bugün adliye önünde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere savcılığa götürülmüştü.

İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Baydemir, adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baydemir, "Bugün bir kez daha mahkeme salonunda gerçeğin altını çizdik. Adalet tecelli edinceye kadar, hukuk bağımsız oluncaya kadar, mahkemeler tarafsız ve bağımsız oluncaya kadar bizler hukukun, yargının kim eliyle olursa olsun sopaya dönüştürülmesine itiraz etmeye muhalefetin susturulmasının aracı haline dönüştürülmesine itiraz etmeye devam edeceğiz. Biz bunları ifade etmeye çalışıyoruz, bir kez daha söylüyorum haksızlık zulüm var olduğu müddetçe gücümüz oranında buna itiraz etmeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın Yorat