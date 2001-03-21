Gül ile Davutoğlu'na ağır sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen AKP'li gazetecilerden Ömer Turan, "Darbenin en önemli sivil ayağının Davutoğlu ve eski silah arkadaşları olduğu söyleniyor" iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ömer Turan bir müddettir Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekti. Turan Abdullah Gül ve Davutoğlu'nun referandumda evet konusunad tek bir işaret bile vermemesine kızdı.

Tarihe Türkiye’nin Haçlı’ya karşı verdiği Hilal savaşında “sessiz” durarak, haktan yana değil batıldan yana tavır alan siyasetçi olarak geçecek Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül ile ilgili gazeteci Ömer Turan Twitter’da yine çarpıcı analizler yaptı. İşte paylaşımları: