Gül ile Davutoğlu'na ağır sözler

28.3.2017 - 00:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen AKP'li gazetecilerden Ömer Turan, "Darbenin en önemli sivil ayağının Davutoğlu ve eski silah arkadaşları olduğu söyleniyor" iddiasıyla gündeme gelmişti.
Ömer Turan bir müddettir Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekti. Turan Abdullah Gül ve Davutoğlu'nun referandumda evet konusunad tek bir işaret bile vermemesine kızdı.

Tarihe Türkiye’nin Haçlı’ya karşı verdiği Hilal savaşında “sessiz” durarak, haktan yana değil batıldan yana tavır alan siyasetçi olarak geçecek Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül ile ilgili gazeteci Ömer Turan Twitter’da yine çarpıcı analizler yaptı. İşte paylaşımları:

oturan8

oturan9

 

oturan8

oturan8

oturan7

oturan7

oturan6

oturan5

 

oturan4

oturan3

oturan2

oturan1

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret