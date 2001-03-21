Hacklanan İsrial yandaşı elçiden CHP'li vekil çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçlerden olduğu öne sürülen İsrail merkezli FDD kurumunun Türkiye uzmanı, her platformda Türkiye’yi karalayan eski CHP vekili Aykan Erdemir çıktı..

Türkiye'deki darbenin arkasındaki güç olarak anılmaktan gurur duyduğunu belirten İsrail merkezli FDD kurumunun Türkiye hakkındaki kara propaganda hamleleri, kirli ilişkileri de gün yüzüne çıkardı. FDD'nin en dikkat çekici Türkiye uzmanı ise FETÖ'nün ABD'deki etkinliklerinde de bol bol boy gösteren eski CHP milletvekili Aykan Erdemir oldu. Yabancı basında Türkiye karşıtı yazılar kalem alan Erdemir, STV'nin ABD bürosu açılışına katıldı ve 15 Temmuz hakkında mesnetsiz iddialar ortaya attı.

HACKLENEN MAİLLERDEN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe'nin, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen elektronik postlarında, İsrail merkezli Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) kurumunda Türkiye uzmanı olarak çalışan John Hannah'ın, "Size bir makale yolluyorum. Orta büyüklükte bir Türk gazetesi, FDD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) bazı başkalarıyla birlikte Türkiye'deki darbenin arkasındaki komplocular arasında zikretmiş. Sizinle birlikte anılmaktan onur duydum" dediği ortaya çıkmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe



KARALAMA YARIŞINDA

FDD'nin Türkiye uzmanları kadrosunda en çok dikkat çeken isim ise eski CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir... FDD çatısı altında ve yabancı basında Türkiye'ye karşı her türlü kara propaganda hamlesinde yer alan ve vekilliği Haziran 2015'te sonlanan Erdemir, son olarak Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazısında da TRT'de yayımlanan dizilerden yola çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Komplocu ve Anti-Semitist" ifadelerini kullandı. Erdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart 2016'daki ABD ziyareti öncesi, ABD'nin 2 eski büyükelçisi Mortton Abramowitz ve Eric Edelman tarafından kaleme aldığı iddia edilen kara propaganda mektubuna da imza attı. Sosyal medya platformlarından da Türkiye karşıtı kampanyalara destek çıkan . Açılışa İzmirli eski vekil İlhan İşbilen ve eski MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem'le birlikte katılan Erdemir, burada da Türkiye'deki basın özgürlüğü hakkında konuştu. FETÖ'nün örgüt propagandasından ibaret "HizmetNews" adlı site de bu açılışı haberleştirdi. Aykan Erdemir'in, FETÖ'cülerin ABD'deki en önemli vakıflarından Rumi Forum'u ziyaret ettiği de öğrenildi.



GÜLEN'E SAHİP ÇIKTI

Aykan Erdemir, Public Radio International'a, "15 Temmuz darbesini sadece Gülenciler gerçekleştirmedi, toplumun diğer kesimlerinden de katılanlar oldu. Gülen'in darbeyi planladığına dair Türk hükümetini sağlam kanıt sunamadı" gibi görüşler dile getirdi.

A HABER 2015 YILINDA CHP'Lİ AYHAN ERDEMİR İLE FETÖ BAĞLANTISINI BU ŞEKİLDE DEŞİFRE ETMİŞTİ

CHP'li vekil Aykan Erdemir 2015 yılında Gülen'e yakın derneklerle ABD'de bir araya gelip, Amerikalı senatörlerinde katıldığı kurultayda Türkiye aleyhine propagandalar yapılmış. İşte A Haber'de yayınlanan o görüntüler...