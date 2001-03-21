Hakkari'den acı haber geldi

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi Düztepe mevkiine personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana şehit oldu. 33 yaşındaki şehit Astsubay Altınalana’nın acı haberi, Niğde’nin Altunhisar İlçesi’nde oturan ailesini yasa boğdu.
Altınalana’nın şehit olduğu haberi Niğde’nin Altunhisar İlçesi’nde oturan ailesine askeri görevliler tarafından bildirildi.
Şehit Astsubay Altınalana’nın cenazesi, memleketi Altunhisar’ın Ulukışla Köyü’nde toprağa verilecek.
Bölgede 25 Mart tarihinde başlayan operasyonlarda şuana kadar 22 PKK’lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.