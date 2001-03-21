Hakkari'den acı haber geldi

27.3.2017 - 13:12

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi Düztepe mevkiine personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana şehit oldu. 33 yaşındaki şehit Astsubay Altınalana’nın acı haberi, Niğde’nin Altunhisar İlçesi’nde oturan ailesini yasa boğdu.

Bölgede sürdürülen operasyon kapsamında dün Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Düztepe Mevkii’ne personel ve malzeme indiren helikoptere, teröristlerce açılan ateş sırasında başından vurulan 2 çocuk babası Astsubay Gökhan Altınalana ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana kurtarılamadı.

Altınalana’nın şehit olduğu haberi Niğde’nin Altunhisar İlçesi’nde oturan ailesine askeri görevliler tarafından bildirildi.

Şehit Astsubay Altınalana’nın cenazesi, memleketi Altunhisar’ın Ulukışla Köyü’nde toprağa verilecek.

Bölgede 25 Mart tarihinde başlayan operasyonlarda şuana kadar 22 PKK’lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika... Hakkariden acı haber

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