Hakkari ve Bitlis'te 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Bitlis't 2 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Bitlis'te 2 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği, yapılan arazi aramalarında çok sayıda silah mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen önemli yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lılar tarafından üs bölgesine yapılan silahlı saldırı esnasında çıkan çatışmada, bir PKK'lı öldürüldü.

Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda ise güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, bir PKK'lı etkisiz hale getirildi. Çatışmada, bir Biksi makinalı tüfek, 48 fişek ve iki el bombası ele geçirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette iki AT-4 tanksavar roketi, iki 60 milimetrelik havan ve 10 havan mühimmatı, Hakkari Yüksekova'da da bir mağarada bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir Biksi makineli tüfek, üç el bombası ve çok miktarda mühimmat bulundu.

Ayrıca Siirt Baykan, Mardin Dargeçit ve Şırnak Beytüşşebap'ta toplam üç el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.