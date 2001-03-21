Haliç’ten bir erkek cesedi çıkarıldı

Haliç’te su yüzeyinde fark edilen bir ceset, deniz polisi tarafından Karaköy’e çıkarıldı.

Haliç’in Unkapanı Köprüsü mevkiinde öğle saatlerinde su yüzeyinde vatandaşlar tarafından bir ceset olduğunun fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Unkapanı Köprüsü üzerinden inceleme yapan asayiş polis ekipleri, durumu deniz polisine bildirdi. Deniz polisi cesedi bulunduğu noktadan alarak, Haliç Metro Köprüsü’nün Karaköy’deki ayağının yanındaki boş alana çıkardı. Asayiş ekiplerine teslim edilen cesedin incelenmesi için olay yeri polisleri de Karaköy’e gelerek, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden Erdal Duman’a (35) ait bir kimlik çıktı. İncelemelere göre, cesedin yaklaşık 15 gün önce denize düştüğü ya da atıldığı belirlendi.