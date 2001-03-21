Havalimanlarından bütün taksiciler yolcu alacak

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirdi.

Şehirdeki taksicilerin en büyük sorunlarından olan havalimanlarından yolcu alamama konusu, UKOME'nin 25 Mayıs'ta yapılan toplantısında görüşüldü.

Toplantıda, şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesi karara bağlandı. İmzadan çıkınca hayata geçecek karar, taksici esnafının yüzünü güldürdü.

TÜM TAKSİCİLER YOLCU ALACAK

Havalimanı taksilerinin dışında buradan müşteri alamayan taksici esnafının bu sıkıntısı böylelikle sona erecek. Kendilerinden başka taksicilerin buralardan yolcu almasına izin vermeyen havalimanı taksicileri ile meslektaşları arasında büyük kavgalara neden olan sorun yeni kararla çözüme kavuşturulacak.

Kentte bulunan yaklaşık 18 bin taksiden sadece bini havalimanlarından yolcu alabiliyorken, yeni kararla tüm taksici esnafı bu haktan yararlanabilecek.

"MESLEKTEKİ TEKELCİLİK KALKACAK"

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Demirci yaptığı açıklamada, kararın taksicileri çok sevindirdiğini belirterek, UKOME'ye teşekkür etti.

Demirci, tüm taksicilerin bu haktan yararlanamamasının sektörde büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu karar, sektör açısından devrimdir. Şu ana kadar esnafa yapılan zulüm sona eriyor. Meslekteki tekelcilik kalkacak. Düşünsenize, insanlar yaklaşık 2 milyon lira verip plaka alıyor ama bu taksiyle havalimanından yolcu alamıyor. Niye? Çünkü birileri oralara çökmüş. Esnaf oradan müşteri aldığında ya bıçaklanıyor ya da dövülüyordu. Ondan sonra meslek adına hiç hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyordu. Ülkemiz adına da kötü örnek teşkil ediyordu. Çünkü turistlerin ilk geldikleri yer, genellikle havalimanlarıdır. En çok turisti orada görürsünüz. Kanlı bıçaklı, birbirine girmiş taksicileri görmeleri, ülkemiz için pozitif bir şey değil. Belki de Türkiye'ye ilk defa gelmiş bir turist, eli kanlı taksicileri gördüğünde, aklında hep o görüntü kalır. Taksiye binmeye bile cesaret etmeyebilir."

"KARARDAN ORADA ÇALIŞAN TAKSİCİLER DE MEMNUN"

Bu durumun, taksici esnafının çalışırken karşılaştığı en büyük sorunlardan olduğunu aktaran Demirci, kararın çıkmasından sonra taksicilerin "bayram" yaptığını dile getirdi.

Demirci, kararın havalimanı taksicilerini de memnun edeceğini belirterek, "Orada çalışan arkadaşlarımız da mutlu olacak. Çünkü oraları ellerinde tutanlar, esnaftan çok büyük miktarlarda aidatlar ya da haftalıklar alıyor. Bu aidatlar altında havalimanı taksicileri eziliyor. Esnaf kazanamıyor. 2 milyon yatırım yapıyorsunuz, sizin sırtınızdan başkaları kazanıyor. Bu, hak değildir. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesine taksici esnafı olarak minnettarız. Bu sorunu ortadan kaldırması, sektör adına büyük gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.