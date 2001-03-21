Haziran ayında karla mücadele devam ediyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde insanlar denize girerken, Van’da ise kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan köy yolu açıldı.

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Sıcaksu Mahallesi’nin kardan dolayı kapalı olan yolu için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığında çalışan ekipler, sonunda yolu tamamen ulaşıma açtı. Ramazan ayında bile çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, ulaşıma kapalı artık herhangi bir yol kalmadığını belirttiler.

Ahmet Kavak