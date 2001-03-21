HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir serbest bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, terör örgütünü övmek, suç işlenmesine teşvik etmek suçlamasıyla Ağrı’da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir terör örgütünü övmek, suç işlenmesine teşvik etmek ve terörist cenazelerine katılmak suçlamasıyla, katıldığı Nevruz programı sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınan Taşdemir, ifadesi alınmak üzere Ağrı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Daha sonra Ağrı Adliyesi’ne getirilen Taşdemir, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ahmet Genç