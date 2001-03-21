HDP Kahramanmaraş İl Başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında HDP il başkanın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün düzenlenen terör operasyonunda; PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan aralarında HDP Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Eren’in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Mehmet Eren ile Aydın Söğüt, Aziz Köşger ve Ahmet Erkatmış çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İsmi açıklanmayan 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Muhammet Özer