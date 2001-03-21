HDP'li Dilek Öcalan bakana kadına şiddeti sordu

HDP'li Dilek Öcalan bakana kadına şiddeti sordu
13.6.2017 - 15:13

Eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni, kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek Meclis'e soru önergesi verdi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanıtlaması için bir soru önergesi hazırladı.

PKK'YA TEK KELİME ETMEDİ

Kadına yönelik şiddetin arttığını ifade eden Öcalan, 2017 yılının ilk 5 ayında 77 kadının öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Erkek şiddetinin arttığı görüşünü savunan Dilek Öcalan, siyasi kanadını yürüttüğü terör örgütü PKK'nın katliamlarına sessiz kaldı.

ŞEHİT ÖĞRETMEN 22 YAŞINDAYDI

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de siyaset yapan Dilek Öcalan, geçtiğimiz günlerde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın hakkında bir açıklama yapamamıştı.

 

 

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