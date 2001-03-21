HDP'li İbrahim Ayhan hakkında yakalama kararı

Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik 'yakalama' kararı verdi.

Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı verildi.

Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın beşinci duruşmasında, Ayhan'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığının bulunduğunu savunarak, yargılanmasının durdurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, uzun süredir ifade vermeye gelmeyen Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan hakkında Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu 2009 yılında katıldığı bir toplantıda "terör örgütü propagandası" suçundan dava açılmıştı.