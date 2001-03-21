HDP'li vekil cinsel içerikli video paylaştı

HDP'li vekil cinsel içerikli video paylaştı
12.6.2017 - 12:11

HDP, Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün cinsel içerikli bir videoyu Twitter'da fav'a atmasının hacklenme sonucu olduğunu açıkladı.

Tunceli'de askerlerle arasında geçen diyalog nedeniyle gündeme gelen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Twitter hesabından cinsel içerikli bir videonun beğenildiği ortaya çıktı.

HDP HACKLENDİ DEDİ

Söz konusu haberin yayılmasından sonra, HDP açıklama yapmak zorunda kaldı. HDP'den yapılan açıklamada, "Milletvekilimiz Alican Önlü'nün Twitter hesabı kötü niyetli kişilerin eline geçmiştir. Hesaptaki hareketlerin Önlü ile bir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

10 NİSAN'DA FAV'A ATTI

HDP'li Alican Önlü'nün 10 Nisan 2017'de paylaşılan cinsel içerikli bir videoyu beğendiği görülmüştü.

HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

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