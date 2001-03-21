HDP'li vekil cinsel içerikli video paylaştı

HDP HACKLENDİ DEDİ

Söz konusu haberin yayılmasından sonra, HDP açıklama yapmak zorunda kaldı. HDP'den yapılan açıklamada, "Milletvekilimiz Alican Önlü'nün Twitter hesabı kötü niyetli kişilerin eline geçmiştir. Hesaptaki hareketlerin Önlü ile bir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

10 NİSAN'DA FAV'A ATTI

HDP'li Alican Önlü'nün 10 Nisan 2017'de paylaşılan cinsel içerikli bir videoyu beğendiği görülmüştü.