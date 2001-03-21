HDP'li vekil öldürülen teröristten helallik diledi

Öldürülen teröristlerden Murat Güngörmüş'ün cesedi ailesi tarafından tespit edildi. Malatya Adli Tıp Kurumu’ndan alınan teröristin cesedi Tunceli'ye getirildi.

"HAKKINI BİZE HELAL ETSİN"

Cemevinden yapılan cenaze törenine katılan HDP'li milletvekili Alican Önlü başsağlığı dileyerek, “38’den bu yana devam eden Muaviye zihniyetine Murat’ın ataları da diz çökmedi, kendisi de diz çökmedi. Murat hakkını bize helal etsin” dedi.

Konuşmanın ardından terörist köyüne gömüldü.