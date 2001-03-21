Hırsız FETO'cular AB'nin öğrenci kredilerine de çökmüş

Hatay’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık, üniversitede çeşitli görevlerde bulunan bazı sanıkların, sözde projelerle AB’den sağlanan kaynakları yolsuzluk yaparak örgüte aktardığı bilgisini paylaştı. Sanıkların ByLock kullandıkları da tespit edildi.

Hatay’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İskenderun Teknik ve Mustafa Kemal üniversitelerinde çalışırken meslekten ihraç edilen 16 kişi hakkındaki iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık, bazı sanıkların sözde projelerle Avrupa Birliği’nden (AB) sağlanan kaynakları yolsuzluk yaparak örgüte aktardığını belirtti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 49 sayfalık iddianamede, 11’i tutuklu, 5’i tutuksuz 16 sanıktan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıklarının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede ifadesi yer alan “Bayrak” kod adlı gizli tanık, tutuklu sanık eski Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Cevat T’ye ait olan ve örgüt sohbetlerinin yapıldığı 4 katlı villanın yolsuzluk yapılarak alındığını iddia etti.

4 KATLI VİLLANIN SIRRI

Villada kimsenin yaşamadığını anlatan gizli tanık, şu ifadeleri kullandı:

“Bu adam bu evde cemaat toplantıları yaptırıyor. Bu 4 katlı villayı da Cevat T. 2007-2009 yıllarında Avrupa Birliği projeleri kapsamında usulsüz teşvik paraları, ‘komi ve garson yetiştirme’ sözde projeleri adı altında elde edilen yolsuzluk parasıyla satın aldılar. Sanık Cevat T, AB projelerini gerçekte yapılmayıp ancak yapılmış gibi gösterdi. 300 bin avroluk parayı zimmetine geçirmek için de öğrencileri kullanarak örgüte mali destek sağladı. Proje heyetinde yer almayan, mezuniyeti yakın öğrencileri projede görevli eğitmen olarak gösterip bağlanan bin 100 lira maaşın, bin lirasını geri almak suretiyle de menfaat elde etmiştir.”

“Vatan” kod adlı gizli tanık da tutuklu sanıklardan, o dönemde İskenderun Teknik Üniversitesindeki bir daire başkanlığında görevli Nurten Ç’nin diğer tutuksuz sanıklardan Ali Osman A. ve Ertuğrul B. ile Pensilvanya’ya gittiğini ve bu kayıtların emniyette mevcut olduğunu vurguladı.

GİZLİ TANIĞIN İFADESİ

Sanık Nurten Ç’nin maaşının 3 bin civarında olmasına rağmen çok lüks bir hayat yaşadığını öne süren gizli tanık “Vatan”, bu kişinin üst düzey FETÖ mensubu olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Halil D’nin ise ileri derecede Amerikan milliyetçisi olduğu iddiasında bulunan gizli tanık, şunları kaydetti:

“Kendisi alenen FETÖ mensubudur. Zaman zaman Türk milletini aşağılayıcı sözler sarf etmiştir. Bunlara örnek olarak, ‘Üç kişi bir araya gelse memleket için kahramanlık yapmaya kalkarlar ama Amerika böyle değil, oradaki insanlar böyle değil.’ gibi sık sık buna benzer söylemlerde bulunmuştur. Ayrıca fakülte mensuplarından Hasip E’nin masasının üzerindeki Çanakkale şehitliğinden hatıra olarak getirilen toprağı görünce sinirlenerek ‘Derhal bu toprağı buradan atacaksınız.’ diyerek kızmıştır.”

DARBECİLERİN TELEFONUNDA PARMAK İZİ

Öte yandan, tutuklu sanıklardan Hüseyin Ç’nin sözde “Hatay sıkıyönetim komutanı” olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tutuklu sanık Tuğgeneral Hasan Polat’ın makamında el konulan cep telefonu bataryasında parmak izi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen 16 sanık, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü kurmak veya yönetmek” suçlarından yargılanacak.