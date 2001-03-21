Hollanda'dan terör örgütü PKK'ya izin

21.3.2017 - 00:09

Terör örgütü PKK yandaşları, Hollanda'nın verdiği izinle  Lahey kentinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütü simgeleyen  bez parçaları ile yürüyüş yaptı.

Nevruz kutlaması olarak sunulan etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.  Yapılan konuşmalarda, anayasa referandumunda "hayır" oyu verilmesi gerektiği  belirtildi.

Örgüt yandaşları daha sonra, polis eşliğinde yürüyüşe geçti. Terörist  başının posterleri ile PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan örgüt  sempatizanları, sık sık Türkiye karşıtı ve terör örgütü lehinde sloganlar attı.

PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları yakınında  da nevruz adı altında etkinlik düzenleyerek, referandumda "hayır" oyu verilmesi  çağrısı yaptı.

Çifte standart

Hollanda'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde olmasına  rağmen PKK'ya verdiği izin çifte standart olarak değerlendiriliyor.

PKK'ya izin veren Hollanda, Türk bakanların etkinlik düzenlemesini ise  engellemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izni iptal  edilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sınır dışı  edilmişti. Hükümet, bu engellemelere, "güvenlik ve kamu düzenini" gerekçe  göstermişti.

PKK yandaşları, hafta sonu da Türk bakanlara izin vermeyen başka bir  ülke olan Almanya'da gösteri düzenlemişti. Almanya yönetiminin PKK'ya verdiği  izin, Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

 

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret