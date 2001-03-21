Hollanda polisinden Erdoğan posteri baskını

Hollanda'nın Erdoğan korkusu! Şimdi de posterini indirdiler...

Diplomatik eşkıyalıkla bakanlarımızı ülkeye almayan Hollanda, yeni bir skandala imza attı. Hollanda polisi, gurbetçi esnafın dükkanını basarak Erdoğan posterini söktü. İşyeri sahibi Cengiz Öztürk, “Yılmadan poster bastırıp, asacağım” diyerek Hollanda polisine tepki gösterdi.

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaş Cengiz Öztürk, referanduma evet desteğini işyerine Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterlerini asarak gösterdi. Ancak Hollanda polisi buna tahammül edemeyerek esnafın işyerini bastı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu uçağa iniş izni verilmemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu binasına alınmayıp sınırdışı edilmesi, Hollanda ile Türkiye arasında diplomatik krize neden oldu. Hollanda'nın diplomatik eşkıyalığı tartışılırken bir yeni skandala daha imza attı.

POLİSTEN İŞYERİNE BASKIN

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Cengiz Öztürk, referanduma evet desteğini işyerine Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterlerini asarak gösteriyordu. Ancak Hollandalı polis buna tahammül edemeyerek dün gece 01.00 civarında esnafın işyerini basıp Tayyip Erdoğan'ın posterlerini ve Türk bayrağını söktü. Hollanda polisi dün gece önce Hollanda UETD Başkanı Turan Atmaca ile pazarlık yapmaya çalıştı. Polisler, Atmaca'dan posterleri asan Türk'ü bulmasını ve söktürmesini istedi. Atmaca, polislere kendisinin böyle bir yetkisinin olmadığını ifade etti. Polislerin talebini Atmaca kabul etseydi kamuoyunda “Erdoğan posterlerini polis değil, AK Partili yönetici söktürdü" algısını oluşturacaklardı. Ancak bu oyunları tutmadı.