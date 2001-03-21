Hollande: İngiltere bunun bedelini ödemeli

26.3.2017 - 00:03

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "İngiltere'nin,  AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir." dedi.

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, birliğin kurucu  anlaşması kabul edilen 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla  Roma’da bir araya geldi.

Zirve sırasında basına değerlendirmede bulunan Hollande,  "İngiltere'nin, AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir.  Üyelikten çıkışın AB’ye hasar vermemesini güvence altına almak için gerekli olan  her şeyi yapacağız." dedi.

Hollande, AB üyeliğinden çıkışı İngilizlerin istediğini hatırlatarak,  buna rağmen Fransa’nın İngiltere ile iyi ilişkileri sürdürmesi gerektiğini ifade  etti.

AB projesinin, Avrupa’ya refah ve barış getirdiğini söyleyen Hollande,  ortak pazar ve para birliği ile AB’nin dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden  birine dönüştüğünü dile getirdi.

Avrupa’da AB’den çıkışı savunan siyasetçilerin artması ile ilgili bir  soru üzerine Hollande, birlik sayesinde üye ülkelerin, terörle mücadele ve  sığınmacı sorununun çözümü konusunda daha etkili ve ekonomi alanında da daha  başarılı olacaklarını savundu.

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