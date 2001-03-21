Hollywood PKK'yı kahraman yapmak için kollarını sıvadı

25.3.2017 - 12:08

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye Hollywood'da sinema filmi yapılacağı açıklandı. Yönetmenliğini Daniel Espinosa'nın yapacağı filmin başrolünde ünlü yıldız Jake Gyllenhaal oynayacak.

Hollywooddan terör örgütü YPGye film

Terör örgütü PYD/PKK'ya katılanları kahramanlaştırmak isteyenler, büyük bir skandala imza atmaya hazırlanıyor. ABD, YPG'nin filmini çekmeye hazırlanıyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve para yardımına boğulan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları, bu kez yapılacak skandal bir film ile insanlara güzel gösterilmeye çalışılacak. Teröristlerin kahraman gibi gösterileceği film, Daniel Espinosa tarafından çekilecek. Filmde başrolde ise ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal oynayacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YPG'YE KATILAN AMERİKALILAR

Filmde Amerikalıların Suriye’de DEAŞ'a karşı terör örgütü YPG'nin yanına katılarak çatışmalara girmesi anlatılacağı bildirilirken, yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi: “Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth’in hikayesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili.” Türkiye Gazetesi

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