Hrant Dink cinayetinde FETO'culara yakalama kararları

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında başta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz olmak üzere birçok isim hakkında yakalama kararı verilmesi için talepte bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteci Faruk Mercan ile Adem Yavuz Arslan ve avukat Halil İbrahim Koca hakkında, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkarılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ elebaşı Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz hakkında, ‘tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesine’ ilişkin nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen talep yazısında, “Hrant Dink cinayetinin Türkiye kamuoyu ve Ermeni diasporasının etkin olduğu Avrupa ve Amerika’daki etkisi, gerçekleştirilen eylemin şiddet içeren silahlı başlangıç eylemi olması, eylemde yeralan kamu görevlilerinin sonradan ortaya çıkan örgütsel konumları ve sonucunda bürokrasi kadrolarının ele geçirilmesi nedeniyle, eylemin FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’den bağımsız olarak, bilgi ve onayı dışında gerçekleştirildiğinin kabulü mümkün değildir” denildi.