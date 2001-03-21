Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Hükümet'ten kıdem tazminatı ve emeklilik yaşı açıklamaBakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş kamuoyunun gündemindeki konularla ilgili şunları söyledi;

"KIDEM TAZMİNATI OLGUNLAŞMA AŞAMASINDA"

"Bugün Bakanlar Kurulu'nda 3 konu gündeme geldi. Birisi kıdem tazminatı konusuydu. İşçiye hak kaybı getirmeyecek, sürdürülebilir bir yapının ortaya koyulduğu reform bakanlar kurulu ile paylaşıldı. Mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya koyuldu. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarımız konunun daha net şekilde ana çerçeveye oturtulmasını sağlayacaklar. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır."

"EMEKLİLİK YAŞI İLERİYE ÇEKİLECEK"

Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu anda mevcut yasal düzenleme devam edecektir. OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72, bizde 52. Dolayısıyla Türkiye'de de yaşın ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir tahmin ve planlama yapılıyor. Bu çerçevede mevcut yasal yapı devam edecek."