Hulusi Akar'ın Darbe Komisyonu'na verdiği yanıtlar

Genelkurmay Başkanı Akar, Darbe Komisyonu'na verdiği yanıtlarda; "MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Meclis 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu'na verdiği yanıtları yayınlandı.

Buna göre Akar'ın komisyona verdiği yanıtlar temel hatlarıyla şu şekilde;

İlk andan itibaren hiçbir pazarlık sözkonusu olmadı.

Konuşma özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdürdüm.

Her şeyi göze alarak darbecilere şiddetle karşı çıktım.

FETÖ'nün darbeye cüret etmesini kimse beklemiyordu.

MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük.

Orgeneral Hulusi Akar'ın Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği yanıtlar açıklandı. Akar'ın 10 soruya yanıtı dün komisyona ulaşmıştı.

Akar MİT'e yönelik ihbar için "Yaşar Güler yanıma gelerek MİT'e gelen ihbarı anlattı. MİT Müsteşarı'nı arayıp Genelkurmay'a davet ettim. MİT'ten gelen bilginin netleştirilmesi talimatını verdim. İhbar sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı harekete geçti." yanıtını verdi.

"DARBECİLERE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIM"

Zorla alınkonulduğunu ve odasına giren darbecilerden bir tanesi tarafından itilerek sandalyeye oturtulduğunu ifade eden Akar, "Konuşma özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdüm. Her şeyi göze alarak darbecilere şiddetle karşı çıktım." dedi.

Habertürk TV'den Sibel Erdem'in edindiği bilgilere göre Akar'ın verdiği yanıtlar şöyle;