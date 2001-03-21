Hulusi Akar’ın eski Başdanışmandan bomba iddialar

2.6.2017 - 11:48

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılamalar sürüyor. Genelkurmay karargahının işgal edilmesine ilişkin davada Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eski başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan savunmasında dikkat çeken iddialarda bulundu. Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinden olduğu belirtilen Yıkılkan da darbe toplantısına katılan isimlerden olmakla suçlanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın onuncu celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Orgeneral Akar'ı derdest eden ekip arasında yer aldığı belirtilen Yıkılkan, iddianamedeki diğer sanıkların beyanlarına göre 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel'in odasında Kurmay Albay Doğan Öztürk, Kurmay Albay Cemil Turhan ve başka rütbelilerin de bulunduğu kişilerle bir araya geldi.

'SIKIYÖNETİM EMİRLERİ DOĞRU' DEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a gelen mesajlar sonrası, 'sıkıyönetim emirlerinin doğru olduğunu' söylediği belirtilen Yıkılkan Adil Öksüz liderliğinde Konutkent ve Mamak'ta yapılan toplantılara katılmakla suçlanıyor.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Yıkılkan, Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihinde “darbe girişimi olabileceği” konusunda iki ciddi ihbar geldiğini ve bunu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a bildirdiğini söyledi. 

"DARBE OLMAZ DİYE KARAR VERİLDİ" 

“Referansım Hulusi Akar’dır” diyen, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eski başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan savunmasında şu çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Kasım 2015'de bir rapor geldi. O da 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminin olacağı ile ilgili bir rapordu. Yaşar Güler çalışma yaptırdı. Böyle bir ihtimal var mı, yok mu? En sonunda bu çapta böyle bir şey olamaz diye karar verildi. Bir kenara konuldu. 

"MİT DAVUTOĞLU'NA RAPOR VERDİ" 

Şubat 2016 da o zamanlar ciddiye aldığım, ciddi olduğunu düşündüğüm bir konu olduğu için komutana arz ettim. 4 havacı generalle bir karacı generallin darbe hazırlığı içinde olduğu raporu, MİT müsteşarı tarafında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na sunulduğu bilgisi geldi. Özel Kuvvetlerden bir Albayın bilgisi idi. Sonra bunu komutana arz ettik. Ondan sonra benim açımdan ciddi bir konuya dönüştü.”

Darbe girişiminin içinde kimler var sorusunu da Yıkılkan, “Karışık gruplar yaptı” dedi.

 

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