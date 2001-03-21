Hulusi Akar ve Bakanlar, Kaza Bölgesinde İnceleme Yaptı

KOMUTANLAR VE BAKANLAR DA GİTTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde 13 askerin şehit olduğu helikopterin düştüğü alanda incelemelerde bulundu.





MİLLİ HELİKOPTER ATAK EŞLİK ETTİ

23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığında şehitler için düzenlenen uğurlama töreninin ardından Skorsky tipi helikopterlerle bölgeye gelen bakanlar, Akar ve kuvvet komutanlarına milli helikopter Atak tipi helikopterler eşlik etti. Bakanlar ve Akar bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

KAZA SONRASI DA GİTMİŞTİ

Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kazanın ardından Şırnak'a gitmişti.

13 ASKER ŞEHİT OLDU

Şırnak Şenoba'dan havalanan Cougar tipi helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş olmak üzere 13 asker şehit oldu.

AKINCI'DAN AKAR'A TAZİYE TELEFONU

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı arayarak taziyelerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Şırnak'taki helikopter kazasında 13 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı aradı. Cumhurbaşkanı Akıncı, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, Türk ulusuna başsağlığı dileklerini iletti. Akıncı, "Kıbrıs Türk halkı adına şehitlere Tanrı'dan rahmet diler, yakınlarının acısını paylaşır, taziyelerimi iletirim" dedi.