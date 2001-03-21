Humeyni'nin türbesinde silahlı saldırı

İran devlet televizyonu, saldırganların 4 kişi olduğunu ve 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıda 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti.

Tahran Milletvekili İlyas Hezreti saldırganlardan ikisinin kalaşnikof, birinin ise tabanca taşıdığını açıkladı. Saldırganların milletvekili katına çıkmaya çalıştığı ancak durdurulduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı parlamentodaki çatışmanın sona erdiğini söyledi. Habertürk TV'ye bilgi veren Reuters İran Büro Şefi Perisa Hafızi, İran medyasının polisin parlamentodaki saldırıyı kontrol altına aldığını ve saldırganların yakalandığını aktardığını belirtti.

İranlı yetkililer, saldırıların DEAŞ tarafından düzenlendiğini düşünüyor.

BİR SİLAHLI SALDIRI DA HUMEYNİ'NİN ANIT MEZARINDA

Tahran'ın güneyinde bulunan Humeyni'nin anıt mezarında da bir kişinin ateş açtığı belirtildi. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor.

Tasnim Haber Ajansı, İran İslam Devrimi'nin lideri olan Humeyni'nin anıt mezarına yapılan saldırıda saldırganlardan birinin kendini patlattığı, bir diğerinin de polisler tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Polis ayrıca olay yerinde bir kadını gözaltına aldı.

Press TV, İmam Humeyni Türbesi'ndeki saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiğini bildirdi.

HUMEYNİ'NİN TÜRBESİNE YAPILAN SALDIRIDAN İLK GÖRÜNTÜ

ÜÇÜNCÜ SALDIRI İDDİASI

Parlamento binası ve Humeyni'nin türbesine yapılan saldırılarla sarsılan İran'ın başkenti Tahran'da üçüncü bir saldırı gerçekleştiği iddia edildi. İmam Humeyni metro istasyonunda bir patlama gerçekleştiğine dair bilgiler geliyor.

Türbedeki saldırının ardından ortaya çıkan hasar...

UZMAN GÖRÜŞÜ: SUUDİ ARABİSTAN BUNU YAPIYOR

Yaşanan saldırıları Habertürk TV'ye değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Uysal; "Suudi Arabistan açık açık söylüyor. Çok üst düzey bir yetkili, savaşı İran'ı taşıyacağız demişti. Suudi Arabistan bu konuda tecrübelidir. Suudi Arabistan bunu yapıyor. Her ne kadar İran yönetimi kapalı bir rejim de olsa, internet çağında haber alınabiliyor ama biraz daha sağlıklı bilgiler almamız lazım. İran'ın şahin bir yönetim anlayışı var. Bu hem mezhep hem de milliyetçilikle beslenen bir anlayış. Bu terör saldırısından sonra nasıl bir tavır sergileyecekleri önemli. Ben çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum. İki seçenek var. Biri Suudi Arabistan'a mesaj vermek diğeri Amerika'ya mesaj vermek." ifadelerini kullandı.