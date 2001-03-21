Humeyni'nin türbesinde silahlı saldırı

İran'da önce parlamentoya sonra Humeyni'nin mezarına silahlı saldırı!
İran güne parlamento binasına ve İmam Humeyni Türbesi'ne düzenlenen çifte saldırıyla başladı. İlk gelen bilgilere göre, parlamento binasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İmam Humeyni Türbesi'ndeki saldırıda ise saldırganlardan birinin kendini patlattığı, birinin ise siyanür içerek intihar ettiği öne sürüldü. Türbedeki saldırıda da yaralılar olduğu belirtiliyor...
İran devlet televizyonu, saldırganların 4 kişi olduğunu ve 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıda 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti.
Tahran Milletvekili İlyas Hezreti saldırganlardan ikisinin kalaşnikof, birinin ise tabanca taşıdığını açıkladı. Saldırganların milletvekili katına çıkmaya çalıştığı ancak durdurulduğu belirtildi.
Reuters'a konuşan bir görgü tanığı parlamentodaki çatışmanın sona erdiğini söyledi. Habertürk TV'ye bilgi veren Reuters İran Büro Şefi Perisa Hafızi, İran medyasının polisin parlamentodaki saldırıyı kontrol altına aldığını ve saldırganların yakalandığını aktardığını belirtti.
İranlı yetkililer, saldırıların DEAŞ tarafından düzenlendiğini düşünüyor.
BİR SİLAHLI SALDIRI DA HUMEYNİ'NİN ANIT MEZARINDA
Tahran'ın güneyinde bulunan Humeyni'nin anıt mezarında da bir kişinin ateş açtığı belirtildi. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor.
Tasnim Haber Ajansı, İran İslam Devrimi'nin lideri olan Humeyni'nin anıt mezarına yapılan saldırıda saldırganlardan birinin kendini patlattığı, bir diğerinin de polisler tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Polis ayrıca olay yerinde bir kadını gözaltına aldı.
Press TV, İmam Humeyni Türbesi'ndeki saldırganlardan birinin siyanür içerek intihar ettiğini bildirdi.
HUMEYNİ'NİN TÜRBESİNE YAPILAN SALDIRIDAN İLK GÖRÜNTÜ
Parlamento binası ve Humeyni'nin türbesine yapılan saldırılarla sarsılan İran'ın başkenti Tahran'da üçüncü bir saldırı gerçekleştiği iddia edildi. İmam Humeyni metro istasyonunda bir patlama gerçekleştiğine dair bilgiler geliyor.
Türbedeki saldırının ardından ortaya çıkan hasar...
UZMAN GÖRÜŞÜ: SUUDİ ARABİSTAN BUNU YAPIYOR
Yaşanan saldırıları Habertürk TV'ye değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Uysal; "Suudi Arabistan açık açık söylüyor. Çok üst düzey bir yetkili, savaşı İran'ı taşıyacağız demişti. Suudi Arabistan bu konuda tecrübelidir. Suudi Arabistan bunu yapıyor. Her ne kadar İran yönetimi kapalı bir rejim de olsa, internet çağında haber alınabiliyor ama biraz daha sağlıklı bilgiler almamız lazım. İran'ın şahin bir yönetim anlayışı var. Bu hem mezhep hem de milliyetçilikle beslenen bir anlayış. Bu terör saldırısından sonra nasıl bir tavır sergileyecekleri önemli. Ben çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum. İki seçenek var. Biri Suudi Arabistan'a mesaj vermek diğeri Amerika'ya mesaj vermek." ifadelerini kullandı.
İKİNCİ SALDIRI HUMEYNİ TÜRBESİNDE
Meclisin önünde çatışma bulunduğuna yönelik haberlerin gelmesinin hemen ardından İran devlet televizyonu, Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde de silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
SALDIRGAN KENDİSİNİ PATLATTI
Mehr haber ajansı, Humeyni türbesine saldıran üç kişiden ikisinin gözaltına alındığını, üçüncü saldırganın 'intihar yeleğini' infilak ettirdiğini duyurdu. Olayda toplamda, 1 ölü 5 yaralı olduğu ifade ediliyor.
Reuters'a göre Humeyni'nin türbesine ise 4 saldırgan girmeye çalıştı. Saldırganlardan birinin intihar bombacısı olduğu öğrenildi. Saldırganın üzerindeki bombayı patlattığı belirtiliyor.
Saldırıda yaralananlar tedavi altına alındı...
İran Meclisi'ne saldırıda yaralanan sivil. (Kaynak: İran merkezli Press TV)