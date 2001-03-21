İçişleri Bakanı Soylu'dan, Kılıçdaroğlu ve Baykal'a eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Deniz Baykal’ın, Trabzon’daki sözlerini eleştirerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı’na git de orada Peygamberimiz ile ilgili hangi sözler edilir, hangi sözler edilemez orada öğrenmen lazım” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ’ın Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirdiği mitinglerin ardından helikopterle Edirne’ye geldi. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde kurulan platformda Edirnelilerle buluşan İçişleri Bakanı Soylu, partilileriyle buluştu.

“Bunun gösterdiği yoldan gitmeyin ne olursunuz”

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Bunun gösterdiği yoldan gitmeyin ne olursunuz. Ülkemiz için gitmeyin. Milletimiz için gitmeyin. Bu doğru bir yol değildir. Bu yanlış bir yoldur. Bu milletin bugüne kadar çektiği acıların tekrar çekilmesini sağlayabilecek bir yoldur. Öte ki taraftan kimle birlikte, kimle? FETÖ ile birlikte değil mi?

Bu nasıl genel başkan oldu? Kasetle oldu değil mi? Peki basit bir soru daha, kaseti kim yaptı? FETÖ yaptı değil mi? Peki niçin şimdi kol kola? Ya diyeti var, ya korkuyor başka bir şeyden ya da esir. Ey CHP’li kardeşlerim sizlere söylüyorum, uçuruma götürüyor, partinizi de ülkemizi de bir kavganın eşiğine getirmeye çalışıyor. Buna müsaade etmemek lazım” diye konuştu.

Bakan Soylu, CHP Antalya Milletvekili Baykal’ı Trabzon’daki sözleri nedeniyle eleştirerek, “Sayın Baykal’a söyledim. Gel, Kılıçdaroğlu’nu al gel, beraber sana, partine, sana nasıl komplo kuruldu, nasıl tuzak kuruldu, nasıl bir dakika da açığa çıktın gösterelim. O da bana dedi ki ‘Ben geleyim’. Başım üzerine gel göstereceğiz. Onu da sağlayacağım zaten. Ama ben ikiniz gelsin istiyorum.

Bakalım Kılıçdaroğlu’nun yüzü kızaracak mı? Bu gün kol kola olduklarının, demokrasiye nasıl tuzak kurduğunu, siyasete nasıl tuzak kurduğunu, partilere nasıl tuzak kurduğunu, nasıl ele geçirmeye çalıştığını. Ha bakın ona bir şey daha söylemek istiyorum, bak Sayın Baykal; yıllarca bu ülkede siyaset yaptın, gerilmesi gereken konular var, hiç söz edilmemesi gereken konular var.

Sadece İçişleri Bakanlığı’na gelmen yetmeyecek galiba Trabzon’da öyle bir söz ettin ki Peygamber Efendimiz hakkında, sen bir de Diyanet İşleri Başkanlığına git de orada Peygamberimiz ile ilgili hangi sözler edilir, hangi sözler edilemez bu bir orada öğrenmen lazım” dedi.

Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer - Ergin Yıldız