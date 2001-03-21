İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan PKK'ya sert mesaj

28.3.2017 - 00:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil’den it gibi havlayacaklarına, terör örgütüsün, teröristsin ya gelsene, hadi gel Kandil’den. Hadi gel, niye orada kendi ininde duruyorsun? Ha sen gelmiyorsun, biz gereğini yapacağız sen merak etme. Canın tatlıysa, orada durma. Canın tatlı değilse bizim gereğini nasıl yaptığımızı o yaptıklarımızdan öğreneceksin." dedi.

Dernekpazarı Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Soylu, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananları  anlattı.
 
Hiçbir şekilde geri adım atmayan bir Türkiye var olduğunun altını  çizen Soylu, "Bugünkü çırpınışları ondandır. Terör örgütlerini devreye soktular,  yetmedi, faizi, faiz baronlarını devreye soktular yetmedi, ellerinde bulunan  yıllarca Türkiye’yi yönetmek istedikleri yargıyı devreye sokmak istediler  yetmedi, medyayı devreye soktular, IMF’yi, uluslararası kuruluşları devreye  soktular yetmedi. Hepsi, PKK'da FETÖ'de  DEAŞ'da PYD'de YPG'de, DHKP-C'de  Almanya'da, Hollanda'da topu gelsinler bize Dernekpazarı yeter." diye konuştu.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:
 
"Kılıçdaroğlu'nun, 7 Haziran seçimlerinden sonra havalarını gördünüz  mü? Burnundan kıl aldırmıyordu. Niye, çünkü kendisine o pusulaları verenler var  ya 'böyle davranacaksın.' Bunların bir tane çakılı kazığı var mı memlekette?  Bunların işi şu, birinci köprü hayır, ikinci köprü o da hayır, üçüncü köprü o da  hayır, Anayasa o da hayır. Siz neye hayır dediyseniz, millet iradesiyle beraber bu ülkede yapıldı. Siz bir tek şeye yıllardan beri sahip çıkıyorsunuz, hayırsız  bir anayasaya sahip çıkıyorsunuz. Menderes’in kanı üzerinden inşa edilen bir  anayasaya sahip çıkıyorsunuz. Sağcı ve solcu diye çocuklarımızın birbirine  düşürüldüğü ve darbe olgunlaşsın diye beklendiği için de o çocukların katline göz  yumulduğu ve 1980 darbesinden sonra 1982'de yapılan, 1961 anayasasını tahkim eden  hayırsız bir anayasa sahip çıkıyorsunuz. Yıllardan beri yaptığınız tek şey var; istemezük. Kılıçdaroğlu aklını yitirmiş, uzayda yaşıyor."
 
Soylu, şimdi milletin sahaya inmesi, mührü eline almasının zamanı  geldiğini vurgulayarak, "16 Nisan’da attığımız adım açık ve nettir, bütün dünyaya  şunu söylemektir artık sizin kurguladığınız patronlar değil, millet patron  olacak." dedi.
 
"Herkes hür ve özgür yaşayacak 780 bin kilometrekarede"
 
Birilerinin, "TC’yi tükürüğümüzle boğarız" dediğini anımsatan Süleyman  Soylu, "Şimdi tükürüklerini atsın kodeste. Ötekisi ne dedi? 'Özerklik ilan  edeceğiz.' Hadi bakalım bugün elini kim tutuyor senin, o gün ağzından çıkanı  kulağın duymuyordu, hadi bugün de aynı tarafta ol da ağzından çıkanı kulağın  duymasın da görelim bakalım. Bugün de özerklik ilan ette alalım boyunun, pozunun  ölçüsünü de gösterelim." diye konuştu.
 
Soylu, "Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıdır, hükümetimizle  birlikte topyekün terörle mücadele ortaya koyuyoruz ve bunu koymaya devam  edeceğiz." ifadesini kullanarak, şunları söyledi:
 
"Şu anda Türkiye’de 32 tane sadece Doğu ve Güneydoğu’da dağlarda  operasyon yapıyoruz. Dün 39 teröristi bir batımda etkisiz hale getirdiler. Bunlar  bizim evlatlarımız. Onlar ne zannettiler bu milleti ürkütecekler, korkutacaklar,  birilerinden de destek alacaklar. Topyekün gelsinler, her türlü mühimmatı ortaya  koysunlar bilsinler ki bu coğrafyada PKK’yı ne yaparlarsa yapsınlar adını sileceğiz, bir daha kimse adını anmayacak bu terör örgütünün."
 
Şehitlerin, orada yaşayan çocukların, tehdit edilen ve ürken milletin  sorumluluğunun kendilerinin omuzlarında olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Herkes hür ve özgür yaşayacak 780 bin kilometrekarede. Kandil’den it  gibi havlayacaklarına, terör örgütüsün, teröristsin ya gelsene, hadi gel  Kandil’den. Hadi gel, niye orada kendi ininde duruyorsun? Hadi gel bakalım. Ha  sen gelmiyorsun, biz gereğini yapacağız sen merak etme. Canın tatlıysa, orada  durma. Canın tatlı değilse bizim gereğini nasıl yaptığımızı o yaptıklarımızdan  öğreneceksin. Bu ülkeyi terörle kimse terbiye edemez. Bu ülkeyi kimse terörle  istediği hizaya getiremez. Bu ülkeyi terörle kimse ameliyat edemez. Bu ülkenin  terörle kimse birliğini, beraberliğini bozamaz. Bu ülkeyi terörle kimse  hedeflerinden alıkoyamaz. Bu ülkeyi terörle kimse diz çöktüremez."
 
"Bu ülkenin, milletin bir beka meselesi var"
 
İçişleri Bakanı Soylu, kendilerinin terörle mücadele ettiğini  belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu ülkenin, milletin bir beka meselesi var. Tam terörün belini kırmak  üzereyiz. FETÖ’nün de PKK’nın da canına okuyoruz, okumaya da devam edeceğiz.  Sadece teröristle uğraşmıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla topyekün Güneydoğu’dayız.  Gittiğimiz her yere şuradaki sıcaklık, samimiyet, ayyıldızlı bayraklar var. Tam  milletimiz bu konuda topyekün mücadele ederken sen PKK ile nasıl kol kola  giriyorsun, nasıl onun değirmenine can suyu taşıyorsun, nasıl ona 'ne olursa  olsun senle beraber kol kolayız.' diyorsun. CHP’li kardeşlerime buradan  sesleniyorum, çok net ve açık bir şey söylüyorum; Terör örgütüne Kılıçdaroğlu can  suyu veriyor, buna haddini bildirin CHP’li kardeşlerim. Bunun ne yaptığı, ne  ettiği, kime hizmet ettiği belli değildir. Bu çok açık. Bir taraftan da FETÖ ile beraber."
 
Gece gündüz çalıştıklarını anlatan Soylu, "Yaklaşık 3, 4 aydır 40 tane  kanun hükmünde kararname ile kanun çıkarttık. Şu anda Cumhurbaşkanımızın talimat  verdiği yeni güvenlik konsepti üzerinden bu mücadeleleri yapmazsak, sabahtan  akşama kadar yine elimiz böğrümüzde kalacak. Bunu çok net ve açık söylüyorum."  dedi.
 
Soylu, Türkiye’nin insansız hava aracı yaptığına dikkati çekerek,  "Daha önce İsrail’den alıyorduk. Bozuldu, gönderdik de geri göndermediler. Şimdi  ayyıldızlı arma üzerinde, bizim evlatlarımız yapıyor. 6 tanesini de bu aybaşı  İçişleri Bakanlığının envanterine aldık. Başımıza gelen olaylar bu yüzden  geliyor. Siz nasıl bunları başarırsınız. Kendi arabamızı da uçağımızı da milli  uydumuzu da yapacağız." diye konuştu.
 
"Milletimizin iradesiyle birlikte top vursan yıkılmaz bir sistem kuruyoruz"
 
Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek,  "Kılıçdaroğlu eğer sen bu ülkede CHP’ye genel başkan olmuşsan haklısın.  İstediğini söyleyebilme şansına da fırsatına da sahipsin. CHP’liler, Allah’ınızı  severseniz şunu CHP’nin genel başkanlığından alın. Çünkü bu bu ülkeye, ortaya  koymuş olduğu bu fitne meseleleriyle beraber zarar veriyor yıllardan beri."  ifadelerini kullandı.
 
Soylu, yeni sisteme ilişkin ise “Milletimizin iradesiyle birlikte top  vursan yıkılmaz bir sistem kuruyoruz.” dedi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi gecesi ortaya  koyduğu iradeye ilişkin görüşlerini paylaşan Soylu, vatandaşların "Kılıçdaroğlu  neredeydi?" sorusuna, "Cesur adam gene, yerin yedi kat dibine girmedi canım.  Gitti bir eve saklandı." karşılığını verdi.
 
Soylu, akşam saatlerinde Ankara’da önemli bir toplantıya katılması  gerektiğine işaret ederek, "Önemli bir toplantı bu, çünkü dün epey adam topladı  bizimkiler. Şimdi bu hafta ne yapacağız onu konuşmamız lazım." dedi.


 

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