İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan PKK'ya sert mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil’den it gibi havlayacaklarına, terör örgütüsün, teröristsin ya gelsene, hadi gel Kandil’den. Hadi gel, niye orada kendi ininde duruyorsun? Ha sen gelmiyorsun, biz gereğini yapacağız sen merak etme. Canın tatlıysa, orada durma. Canın tatlı değilse bizim gereğini nasıl yaptığımızı o yaptıklarımızdan öğreneceksin." dedi.

Dernekpazarı Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Soylu, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı.



Hiçbir şekilde geri adım atmayan bir Türkiye var olduğunun altını çizen Soylu, "Bugünkü çırpınışları ondandır. Terör örgütlerini devreye soktular, yetmedi, faizi, faiz baronlarını devreye soktular yetmedi, ellerinde bulunan yıllarca Türkiye’yi yönetmek istedikleri yargıyı devreye sokmak istediler yetmedi, medyayı devreye soktular, IMF’yi, uluslararası kuruluşları devreye soktular yetmedi. Hepsi, PKK'da FETÖ'de DEAŞ'da PYD'de YPG'de, DHKP-C'de Almanya'da, Hollanda'da topu gelsinler bize Dernekpazarı yeter." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Kılıçdaroğlu'nun, 7 Haziran seçimlerinden sonra havalarını gördünüz mü? Burnundan kıl aldırmıyordu. Niye, çünkü kendisine o pusulaları verenler var ya 'böyle davranacaksın.' Bunların bir tane çakılı kazığı var mı memlekette? Bunların işi şu, birinci köprü hayır, ikinci köprü o da hayır, üçüncü köprü o da hayır, Anayasa o da hayır. Siz neye hayır dediyseniz, millet iradesiyle beraber bu ülkede yapıldı. Siz bir tek şeye yıllardan beri sahip çıkıyorsunuz, hayırsız bir anayasaya sahip çıkıyorsunuz. Menderes’in kanı üzerinden inşa edilen bir anayasaya sahip çıkıyorsunuz. Sağcı ve solcu diye çocuklarımızın birbirine düşürüldüğü ve darbe olgunlaşsın diye beklendiği için de o çocukların katline göz yumulduğu ve 1980 darbesinden sonra 1982'de yapılan, 1961 anayasasını tahkim eden hayırsız bir anayasa sahip çıkıyorsunuz. Yıllardan beri yaptığınız tek şey var; istemezük. Kılıçdaroğlu aklını yitirmiş, uzayda yaşıyor."



Soylu, şimdi milletin sahaya inmesi, mührü eline almasının zamanı geldiğini vurgulayarak, "16 Nisan’da attığımız adım açık ve nettir, bütün dünyaya şunu söylemektir artık sizin kurguladığınız patronlar değil, millet patron olacak." dedi.



"Herkes hür ve özgür yaşayacak 780 bin kilometrekarede"



Birilerinin, "TC’yi tükürüğümüzle boğarız" dediğini anımsatan Süleyman Soylu, "Şimdi tükürüklerini atsın kodeste. Ötekisi ne dedi? 'Özerklik ilan edeceğiz.' Hadi bakalım bugün elini kim tutuyor senin, o gün ağzından çıkanı kulağın duymuyordu, hadi bugün de aynı tarafta ol da ağzından çıkanı kulağın duymasın da görelim bakalım. Bugün de özerklik ilan ette alalım boyunun, pozunun ölçüsünü de gösterelim." diye konuştu.



Soylu, "Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıdır, hükümetimizle birlikte topyekün terörle mücadele ortaya koyuyoruz ve bunu koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullanarak, şunları söyledi:



"Şu anda Türkiye’de 32 tane sadece Doğu ve Güneydoğu’da dağlarda operasyon yapıyoruz. Dün 39 teröristi bir batımda etkisiz hale getirdiler. Bunlar bizim evlatlarımız. Onlar ne zannettiler bu milleti ürkütecekler, korkutacaklar, birilerinden de destek alacaklar. Topyekün gelsinler, her türlü mühimmatı ortaya koysunlar bilsinler ki bu coğrafyada PKK’yı ne yaparlarsa yapsınlar adını sileceğiz, bir daha kimse adını anmayacak bu terör örgütünün."



Şehitlerin, orada yaşayan çocukların, tehdit edilen ve ürken milletin sorumluluğunun kendilerinin omuzlarında olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Herkes hür ve özgür yaşayacak 780 bin kilometrekarede. Kandil’den it gibi havlayacaklarına, terör örgütüsün, teröristsin ya gelsene, hadi gel Kandil’den. Hadi gel, niye orada kendi ininde duruyorsun? Hadi gel bakalım. Ha sen gelmiyorsun, biz gereğini yapacağız sen merak etme. Canın tatlıysa, orada durma. Canın tatlı değilse bizim gereğini nasıl yaptığımızı o yaptıklarımızdan öğreneceksin. Bu ülkeyi terörle kimse terbiye edemez. Bu ülkeyi kimse terörle istediği hizaya getiremez. Bu ülkeyi terörle kimse ameliyat edemez. Bu ülkenin terörle kimse birliğini, beraberliğini bozamaz. Bu ülkeyi terörle kimse hedeflerinden alıkoyamaz. Bu ülkeyi terörle kimse diz çöktüremez."



"Bu ülkenin, milletin bir beka meselesi var"



İçişleri Bakanı Soylu, kendilerinin terörle mücadele ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ülkenin, milletin bir beka meselesi var. Tam terörün belini kırmak üzereyiz. FETÖ’nün de PKK’nın da canına okuyoruz, okumaya da devam edeceğiz. Sadece teröristle uğraşmıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla topyekün Güneydoğu’dayız. Gittiğimiz her yere şuradaki sıcaklık, samimiyet, ayyıldızlı bayraklar var. Tam milletimiz bu konuda topyekün mücadele ederken sen PKK ile nasıl kol kola giriyorsun, nasıl onun değirmenine can suyu taşıyorsun, nasıl ona 'ne olursa olsun senle beraber kol kolayız.' diyorsun. CHP’li kardeşlerime buradan sesleniyorum, çok net ve açık bir şey söylüyorum; Terör örgütüne Kılıçdaroğlu can suyu veriyor, buna haddini bildirin CHP’li kardeşlerim. Bunun ne yaptığı, ne ettiği, kime hizmet ettiği belli değildir. Bu çok açık. Bir taraftan da FETÖ ile beraber."



Gece gündüz çalıştıklarını anlatan Soylu, "Yaklaşık 3, 4 aydır 40 tane kanun hükmünde kararname ile kanun çıkarttık. Şu anda Cumhurbaşkanımızın talimat verdiği yeni güvenlik konsepti üzerinden bu mücadeleleri yapmazsak, sabahtan akşama kadar yine elimiz böğrümüzde kalacak. Bunu çok net ve açık söylüyorum." dedi.



Soylu, Türkiye’nin insansız hava aracı yaptığına dikkati çekerek, "Daha önce İsrail’den alıyorduk. Bozuldu, gönderdik de geri göndermediler. Şimdi ayyıldızlı arma üzerinde, bizim evlatlarımız yapıyor. 6 tanesini de bu aybaşı İçişleri Bakanlığının envanterine aldık. Başımıza gelen olaylar bu yüzden geliyor. Siz nasıl bunları başarırsınız. Kendi arabamızı da uçağımızı da milli uydumuzu da yapacağız." diye konuştu.



"Milletimizin iradesiyle birlikte top vursan yıkılmaz bir sistem kuruyoruz"



Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, "Kılıçdaroğlu eğer sen bu ülkede CHP’ye genel başkan olmuşsan haklısın. İstediğini söyleyebilme şansına da fırsatına da sahipsin. CHP’liler, Allah’ınızı severseniz şunu CHP’nin genel başkanlığından alın. Çünkü bu bu ülkeye, ortaya koymuş olduğu bu fitne meseleleriyle beraber zarar veriyor yıllardan beri." ifadelerini kullandı.



Soylu, yeni sisteme ilişkin ise “Milletimizin iradesiyle birlikte top vursan yıkılmaz bir sistem kuruyoruz.” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi gecesi ortaya koyduğu iradeye ilişkin görüşlerini paylaşan Soylu, vatandaşların "Kılıçdaroğlu neredeydi?" sorusuna, "Cesur adam gene, yerin yedi kat dibine girmedi canım. Gitti bir eve saklandı." karşılığını verdi.



Soylu, akşam saatlerinde Ankara’da önemli bir toplantıya katılması gerektiğine işaret ederek, "Önemli bir toplantı bu, çünkü dün epey adam topladı bizimkiler. Şimdi bu hafta ne yapacağız onu konuşmamız lazım." dedi.



