İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van’a gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak üzere yarın Van’a geliyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun yarın sabah kente gelerek ilk olarak Erciş ilçesine geçeceği belirtildi. Burada AK Parti seçim bürosunun açışı ve esnaf ziyaretine bulunarak, düzenlenecek mitinge katılacak olan Soylu, daha sonra helikopterle Özalp ilçesine geçecek. Buradaki ziyaretinin ardından il merkezinde muhtarlar, kanaat önderleri ve gençlerle buluşacak olan Soylu, esnaf ziyaretinde de bulunacak.

Murat Dalgın