İngiliz eliçisi Richard Moore iki Türk'e terör sitemi

İngiltere'deki terör saldırısı için 'komedi bir saldırı' yorumu yapan Nuh Albayrak’a yanıt veren İngiliz Elçi Richard Moore, Twitter’da “Yazık. @RT_Erdogan'ın nazik mesajını görmediniz mi?” diye yazdı.

İngiliz Elçi Richard Moore, dahA sonra Burhan Kuzu’ya da yanıt verdi. İngiliz Elçi, “İngiltere'de terör saldırısı. Bununla terör Avrupa'ya diyor ki, en güvenli bölgeniz İngiltere mi?İşte en güvenli bölgenden de vururum seni” diyen Burhan Kuzu’ya şu yanıtı yazdı:

“Kınama yok. Dayanışma yok. Yazık Sayın @RT_Erdogan, Sayın @BA_Yildirim ve çeşitli Bakanların nazik mesajlarına katılmıyor musunuz?”

Moore bir takipçisinin "Biz ölürken umrunuzda değildi. K..ı kırık iki mesajınız vardı sadece" sözlerine ise "Çünkü bu akılsız İngilizofobia'yı reddetmek vakittir" diye cevap verdi.

Saldırının ardından Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak "Komedi bir saldırı ile dünyayı ayağa kaldıran İngilizlerin algı operasyonuna hizmet eden bütün haber kanallarımızı kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Elçi ayrıca sosyal medya hesabından AB Bakanı Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın terör saldırısına yönelik kınama mesajlarını da takipçileri ile paylaştı.

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