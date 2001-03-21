İngiliz havayolu şirketi ’kabin yasağı’na başladı

23.3.2017 - 11:54

İngiltere ve ABD’nin başlattığı, güvenlik gerekçesiyle uçakların kabinine cep telefonundan büyük elektronik cihaz koymama kararını İngiliz havayolu şirketi British Airways uygulamaya başladı.

Bu sabah saat 10.00’da yaptığı İstanbul-Londra seferinde ilk kez bu kararı uygulamaya koyan British Airways havayolu şirketi, seferden önce bütün yolcularına mail atarak elektronik eşyalarını uçağın kargo bölümündeki çantalarına koymalarını istedi. Yolcuların uçağa binmeden önce de yoğun bir aramadan geçirildiği görüldü.

Tuncer Cengiz

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret