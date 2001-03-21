İngiliz havayolu şirketi ’kabin yasağı’na başladı

İngiltere ve ABD’nin başlattığı, güvenlik gerekçesiyle uçakların kabinine cep telefonundan büyük elektronik cihaz koymama kararını İngiliz havayolu şirketi British Airways uygulamaya başladı.

Bu sabah saat 10.00’da yaptığı İstanbul-Londra seferinde ilk kez bu kararı uygulamaya koyan British Airways havayolu şirketi, seferden önce bütün yolcularına mail atarak elektronik eşyalarını uçağın kargo bölümündeki çantalarına koymalarını istedi. Yolcuların uçağa binmeden önce de yoğun bir aramadan geçirildiği görüldü.

Tuncer Cengiz