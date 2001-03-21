İngiltere'deki saldırıda şok gelişme

25.5.2017 - 00:11

Manchester'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu açıklandı.

İngiltere'yi derinden sarsan Manchester'daki 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısında yeni bir detay ortaya çıktı. Kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'deki saldırıda ölenlerden birinin Türk olduğu ortaya çıktı

Daha önce hayatını kaybettiği açıklanan 27 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Martyn Hakan Hett’in annesinin Türk olduğu ortaya çıktı. Özellikle sosyal medya hesaplarında Türkiye bayrağı kullanan Hett’in annesinin isminin Figen olduğu ve İngiltere’de yaşadığı kaydedildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, saldırıda hayatını kaybeden Martyn Hakan Hett’in annesi Figen ile sosyal medyada yaptığı yazışmaları da paylaştı.(Sözcü)

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