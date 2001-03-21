İnsan seli caddeyi trafiğe kapattı

5.6.2017 - 23:04

Sivas’ta iftar sonrası binlerce kişi gezmek için sokaklara çıkınca şehrin en merkezi caddesi olan İstasyon Caddesi, her iki istikamette araç ulaşımına kapandı.

Sert geçen kışın ardından Sivas’ta hava sıcaklığı bugün mevsim normallerin üzerine çıktı. Hissedilir hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşınca Sivaslılar hafta sonunu evlerinde geçirmeyi tercih etti. Akşam saatlerinde ise havanın serinlemesi ile caddelere akın ettiler. Sivas’ın en işlek caddesi olan İstasyon Caddesinde adeta miting alanlarını aratmayan görüntüler oluştu. Caddede insan seli oluşurken istenmeyen kazaların önceden önlenmesi için İstasyon Caddesi 50. Yıl kavşağından Tarihi Kent Meydanını kapsayacak şekilde çift yönlü olarak araç ulaşımına kapatıldı. Vatandaşlar ise yapılan uygulamadan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu uygulamanın işlerini olumlu yönde etkilediğini söyleyen bir seyyar satıcı, uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür etti. Kent meydanında ki yoğunluk sahur vaktine kadar devam etti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret