Irak'ın kuzeyine hava harekatı

26.5.2017 - 00:06

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında üç PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde alınan bir istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gün içerisinde ikinci kez hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları eylem hazırlığındaki üç PKK'lıyı etkisiz hale getirdi, iki silah mevzisini imha etti.

Böylelikle Metina bölgesine gün içinde düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı sayısı 6 oldu.

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