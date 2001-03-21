İran'dan 3 milyon mülteci daha gelebilir

26.3.2017 - 10:43

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmezse bunun gözden geçirilme hakkı var. Geri kabul anlaşması bu haliyle yürümez" diye konuştu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Aldığımız bilgilere göre İran'da 3 milyon mülteci var, Türkiye'ye hareketlenme içinde. Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan mülteciler" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, CNNTürk'te mülteci sorunu ve geri kabul anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Geri kabul anlaşması için şunları söyledi:

3 temel konu var. Türkiye, her bir izinsiz mülteciye karşılık 1 mülteciyi Avrupa'ya gönderecek. İkincisi Türkiye'nin göçmenlerle ilgili katlandığı maliyete katkı olarak verilecekti. Üçüncüsü vatandaşlarımızın Avrupa'da serbest dolaşımına izin verilecekti. Anlaşma iki tarafa da yükümlülükler getiriyor. Türkiye bunları yerine getirmiştir. Mali yardımla ilgili daha 500 milyon dolar/euro var. Geri kabul anlaşmasını, mülteciler üzerinden pazarlık konusu yapmayız. Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmezse bunun gözden geçirilme hakkı var. Geri kabul anlaşması bu haliyle yürümez.

Toplam 3,5 milyon mülteci var. 3 milyonu Suriyeli. Türkiye ilk defa göç hareketiyle karşılaşmıyor. Anadolu insanlık için bir ana kucağı.

İRAN'DAN YENİ MÜLTECİ AKIMI

Aldığımız bilgilere göre İran'da 3 milyon mülteci var, Türkiye'ye hareketlenme içinde. Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan mülteciler. Sadece 2016'da Iğdır ve Ağrı'da izinsiz geçiş yapan 30 bin kişi girdi ve işlem yapıldı.

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