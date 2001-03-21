İran'dan Türkiye'ye çok sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın İran'daki mültecilerin Türkiye'ye doğru hareketlenme içinde olduğu yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran konusundaki sözlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, Ankara’yı komşularıyla ilgili “yayılmacı ve müdahaleci” politika yürütmekle suçladı.

Açıklamada, “Erdoğan’ın İran konusunda kullandığı ifadeler, kabul edilebilir değil. Maalesef Türk yetkililerin, komşularına yönelik temelsiz, müdahaleci ve sorun yaratacak açıklamaları devam ediyor. Ankara, başkalarını suçlayarak ve hayali iddialarını tekrarlayarak komşuları konusunda izlediği yayılmacı ve müdahaleci tavrını izah etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Büyük tehlike '3 milyon yeni mülteci Türkiye'ye gelebilir' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü İstanbul’da düzenlenen Tatlı Dil Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Irak'ta mezhep gerilimi yükseliyor. Irak'taki olay aynı zamanda mezhep geriliminden dinamizmini alan aslında bir ırkçılıktır, o da İran'ın adeta kendi o tarihten gelen ırkçılığını bölgede yayılmacı politikalarıyla geliştirmesidir” ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın dün CNN Türk’te yaptığı İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebileceği söyleme de tepki gösterdi. Açıklamada, “İran, 30 seneye aşkın bir süredir komşu ülkelerden gelen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, İran’ın bunca sene bu insani meseleyi hiçbir zaman siyasi ve özel hedefler doğrultusunda suiistimal etmediğini ve her hangi bir ülkeye karşı kullanmadığını İran’dan öğrenmeli ” denildi. İran'ın açıklamasında "Türkiye’den insani meseleleri siyasi çekişmelere dâhil etmemesini, komşularının egemenlik haklarına ve Suriye ile Irak halklarının isteklerine saygı göstermesini istiyoruz" denildi. İran, komşular arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi için en iyi yöntemin ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek, başkalarını suçlamak yerine yapılacak yapıcı diyalogdan geçtiğine inanıyor” görüşüne yer verildi.

KAYNAK AÇIKLADI: 3 MİLYON MÜLTECİ TÜRKİYE'YE GELMEYE ÇALIŞIYOR

Başbakan Yardımcısı Kaynak, dün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İran'da aldığımız bilgilere göre, yaklaşık 3 milyon mülteci var. İzinsiz mülteci var ve bunlar Türkiye'ye doğru hareketlenme içerisinde. İran'daki 3 milyon mülteci Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan maalesef. Yani İran'ın daha doğusundan. Şöyle bir endişemiz de var. Sanki Türkiye'ye doğrugöçlerine İran devleti de yardımcı oluyor demeyeyim de; göz yumuyor gibi. Sadece 2016 yılında Iğdır ve Ağrı illerimizden izinsiz geçiş yapmak isteyen tam 30 bin mülteci girdi. Türkiye sınırlarından girdi ve işlem yapıldı onlar hakkında. Bunları hep komplike düşünmemiz lazım. Bir sınır güvenliğimiz önemli bunun için sınıra duvar inşa ediyoruz. Bu sene bu duvar bitecek. İki, o bölgede geri kabul merkezi yapıyoruz. Serbestçe Türkiye'de ellerini kollarını sallayarak dolaşmasınlar diye. Geri kabul merkezimiz İçişleri Bakanlığımız tarafından yaptırılıyor, bir kaç ay içerisinde bitirilecek. Üç. Düşünün ki; bunlar Türkiye'de kalmak için de gelmiyorlar. Avrupa'nın, dünyanın bunu da düşünmesi lazım. Bir geçiş noktası olarak gelmek istiyorlar. Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Batıya geçmek istiyorlar bütün bunlar için Türkiye önemli bir bariyer ve önemli maliyete katlanıyor."

Başbakan Yardımcısı Kaynak, bu bilginin yeni bir bilgi olmadığını ancak kamuoyuna ilk defa açıklandığını belirterek, yaklaşık üç hafta önce referandum çalışmaları için Ağrı ve Iğdır'da kaldığını anlattı. Ağrı ve Iğdır'da güvenlik güçleri ile valilerin verdiği bilgiye göre bu iki ilde sadece 2017, İran üzerinden gelen izinsiz göçmen sayısının 3 bin olduğunu vurgulayan Kaynak, Türkiye'nin göçmen meselesini gayet güzel idare ettiğini, ancak bu kontrolsüz nüfus hareketinin kalmak istediği asli hedefin Türkiye olmadığını söyledi.

Kaynak, "Türkiye bu hususta güçlü olmazsa Avrupa'nın, Avrupa'ya doğru devam edecek bir sirkülasyon asıl onların ayarlarını bozar diye düşünüyorum. Yoksa Türkiye'nin 1492'de İspanyol Yahudilerin Türkiye'ye gelmesi, 1876'dan sonra Kafkasların Türkiye'ye gelmesi, Sovyet işgalinden sonra Afganların Türkiye'ye gelmesi..." diye konuştu.