İran ile Rusya vizeleri kaldırdı

RUSYA VE İRAN VİZELERİ KARŞILIKLI OLARAK KALDIRDI

Anlaşmalar çerçevesinde Rus ve İran turist grupları karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilecek.

İMZALANAN BELGELER

TASS’ta yer alan haberde, imzalanan belgelerin arasında Rosatom kamu şirketi ile İran Nükleer Enerji Kurumu’nun nükleer ürünlerin nakliyatları alanında karşılıklı anlayış memorandumu ve Gazprom ile İran Milli Petrol Şirketi’nin doğalgaz alanında karşılıklı anlayış memorandumunun yer aldığı bildirildi.

Bunun yanı sıra Rusya ve İran Enerji Bakanlıkları arasındaki karşılıklı anlayış memorandumu ve elektik enerji ticareti alanında işbirliği anlaşması, Rusya Demir Yolları kamu şirketi ve İran İslam Cumhuriyeti Demir Yolları şirketi arasında demir yolların elektriklendirilmesini öngören anlaşma ve Garmsar-İnce Burun demir yol kısmının elektrikleme, Rusya yapımı donatım ve trenlerin teslimatı kontratları imzalandı.

İran ve Rusya, Rus ve İran turist gruplarının karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilmesini öngören anlaşmayı da imzaladı. İki lider, Rusya Federal Akreditasyon Servisi ile İran Milli Akreditasyon Merkezi’nin karşılıklı anlayış muhtırasını, Roskongress ile İran Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğini ve iletişim ve bilişim teknolojileri alanında işbirliğini öngören birer anlaşma imzaladı. Putin, Rusya’nın İran’a SSJ-100 uçakların teslimatının da ele alındığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı ise Rusya ve İran’ın ekonomik ilişkilerinin yeni düzeye vardığını kaydetti.

Diğer yandan Rusya ve İran’ın ortak eylemlerinin Suriye’de ateşkes rejiminin sağlanmasına yardımcı olduğunu bildiren Putin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"RUSYA VE İRAN SURİYE'DE DURUMUN DÜZELMESİNE YARDIMCI OLUYOR"

"Uluslararası terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Rusya ve İran IŞİD ve El Nusra’nın yok edilmesinde adımlarını koordine ediyor ve Suriye’de durumun düzelmesine yardımcı oluyor. Birçok konuda özellikle ortak çabalarımız sayesinde ateşkes rejimi ilan edildi. Rusya ve İran’ın Türkiye ile birlikte garantör ülke olarak Astana’da muhalif birlikler ve hükümet arasındaki görüşmelerine katılımı Suriye’deki siyasi çözüm sürecinin ilerlemesine büyük katkı sağlıyor ve BM’nin önderliğindeki Cenevre’deki barış sürecinin ilerlemesine yardımcı oluyor"