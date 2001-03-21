İranlılar akın akın Erzurum'a geliyor

İRANLI turistlerin iki haftalık Nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi’ne akın etmesi üzerine otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Kayak Merkezindeki oteller de Nevruz turizmi nedeniyle İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, gündüz kayak yapıp, geceleri de discoda eğlenerek, bayramın keyfini çıkarıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken’e gelen İranlı gençler, gönüllerince eğleniyor. Türkiye’ye karayolu ile gelen İranlı turistler, Palandöken’deki otelleri doldurdu. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken’de baharın gelişini kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor. Bazıları gece kayağı olanağından yararlanırken, bazıları da otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

Türkiye’nin yaz ve kış turizm cenneti olduğunu belirten İranlı tur rehberi Hamed Samedian, "21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize yakın olan Palandöken’e geldik. Burada kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Örfümüz, adetlerimiz bir olduğu için yabancılık çekmiyoruz. Muhteşem bir tatil yaşıyoruz. Nevruz Bayram’ının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

2011 Universiad Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) nedeniyle Palandöken’in büyük tanıtım yaptığını ifade eden Dedeman Otel Satış Pazarlama Müdürü Veli Tuzak, "Yaklaşık 170 İranlı misafirimiz var. Ama otele girişleri hala devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İranlılar Nevruz tatillerini Erzurum’da geçiriyor. Şu an itibari ile otelimizin yüzde 70’i İranlı misafirlerimizle dolu. Yaklaşık 80 santim karın bulunduğu pistler muhteşem. Hedefimiz Nisan’ın sonuna kadar Palandöken’de kayak sezonunu sürdürmek" dedi.