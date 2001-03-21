İranlılar akın akın Van'a geliyor

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Kapıköy Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı. Van'daki alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatilini değerlendirmek için 4 günde 7 bin 280 turistin geldiği kentte, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafın da yüzü güldü.

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Van'da esnafın yüzünü güldürdü. Nevruz tatilini fırsat bilen çok sayıda İranlı, ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van'a akın etti. Tatil için Türkiye'yi seçen turistler, karayoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Yoğunluk nedeniyle gişe sayısının 2'den 4'e çıkarıldığı sınır kapısında 4 günde 7 bin 280 İranlı turist, tatilini değerlendirmek için Van'a geldi.

KARANFİLLERLE KARŞILANDILAR

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri ile acente ve otel işletmecileri, sınır kapısından giriş yapan turistleri karanfillerle karşıladı. Heyet, sınır kapısında turistlerin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak çikolata ikram etti.

Kentte "Van Shopping Fest" adı altında 15 Mart-5 Nisan'da düzenlenen alışveriş festivaline denk gelen İran'daki nevruz tatili, dört bir yanı ışıklarla renklendirilen caddelerde Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafı sevindirdi. Yaptıkları alışverişle kente canlılık kazandıran İranlı turistler, lokantalarda da yoğunluğun oluşmasını sağladı. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk öncesi gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

"Sınır kapısında yolcu olduğu sürece mesai kavramına bakılmaksızın hizmet verilecek. Sınır kapılarında her türlü önlemi aldık. Bakanlıktan ve bölgede müdürlüklerinden oluşturulan özel ekipler tarafından düzenli olarak takip ve kontroller yapılmaktadır. Ayrıca Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki inşaat çalışmalarının ağustos ayı gibi tamamlanmasıyla kapımız 24 saat uluslararası trafiğe açılacak. Ayrıca Gürbulak Sınır Kapısı'nda da yeni bir proje çalışması yapılmakta. Orada da yeni bir proje hayata geçireceğiz."

'ARTIK AYRILMAZ BİR PARÇAMIZ'

Van TSO Başkanı Necdet Takva, İran'da düzenledikleri tanıtım etkinliklerinin turist yoğunluğunu olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Bu yıl İranlıların ülkeye girişlerinin erken başladığını ifade eden Takva, şunları söyledi:

"Son yıllarda İranlı turistlerin Van'a ilgileri çok arttı. Her yıl nevruz nedeniyle 15 Mart ve 5 Nisan tarihleri arasında yoğun bir hareketlilik oluyor. Bu sene de yoğunluk başladı. Çok heyecan verici bir durum. İranlılar artık ayrılmaz bir parçamızdır. Özellikle deprem sonrası daralan yerel ekonomik krizimizi aşmak konusundaki duyarlılıkları, katkılarını unutmadan o insanlara samimiyetle sahiplik etmemiz lazım."

Gerçekleştirdikleri etkinliklerle esnaf, tüccar ve alışveriş merkezleriyle hizmet üreten tüm işletmelerin dikkatini çekmeye çalıştıklarını dile getiren Takva, "Onların burada rahat bir tatil geçirmelerini sağlamamız lazım. Bu yıl da alışveriş festivalimizin üçüncüsünü düzenledik. Şehrin ışıklandırmasını yaptık. Bir takım sokak etkinlikleri düzenliyoruz. İranlıların burada rahat, huzurlu ve eğlenceli zaman geçirmeleri konusunda gereken her şeyi yapacağız." dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman da geçen yıl Nevruz Bayramı tatilinde 102 bin İranlının Van'a geldiğini anımsatarak, bu yıl daha fazla turist geçişi beklediklerini bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bağlı da turistlerin sınır kapısında rahat geçişi için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

Soğuk havaya aldırış etmeden Van'a gelen turistlere sıcak çorba ve çay ikram ederek kentin misafirperver yüzünü göstermeye çalıştıklarını ifade eden Bağlı, "Gelen misafirlerimizi sınır kapısında karşılıyoruz. Onlara Van'da iyi bir tatil geçirmeleri için şehrimizin olanaklarını anlatıyoruz. İranlı misafirlerimiz için şikayet hattı kurduk ve her türlü şikayetlerini bize iletebilecekler. Belediyenin tüm birimleri olarak onlara hizmet edeceğiz. Sınır kapısında ulaşım ve güvenlikle ilgili en ufak bir sıkıntı yaşanmayacak." diye konuştu.

ESNAFA 'CAN SUYU' OLDU

Esnaf Cafer Takız, uzun zamandır İran'daki nevruz tatili için hazırlık yaptıklarını, bu kapsamda turistlere hitap edecek ürünleri mağazaya getirdiklerini söyledi. İranlıların kentte daha uzun süre kalmaları için ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yaptıklarını aktaran Takız, "İranlı turistler Van esnafı için 'can suyu' oldu" şeklinde konuştu. Kuyumcu Ömer Anterili de alışveriş festivali kapsamında ürün çeşitlerini arttırdıklarını, indirim kampanyalarıyla turistleri ağırladıklarını aktardı.

OTELLERDE YER KALMADI

Kentteki bir otelin müdürü Reşat Yeşilağaç, esnafın uzun zamandır İran'daki nevruz tatilini beklediğini söyledi. Son üç yılın en yoğun turist akışına tanık olduklarını dile getiren Yeşilağaç, "Kentteki otellerimiz tamamen doldu. Önümüzdeki 15 gün boyunca bu yoğunluğun devam edeceğini bekliyoruz. Bu yoğunluk, son günlerde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafımıza iyi geldi." dedi.

Acente sahibi ve tur rehberi Murat Beyaz da her yıl bu dönemde binlerce İranlının Türkiye geldiğini, bu yıl da tatilin başlamasıyla yoğunluk oluştuğunu kaydetti. Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı olumsuz propagandasına rağmen turistlerin Türkiye'den vazgeçemediğini anlatan Beyaz, iyi bir hizmetle turistleri memnun etmeye çalıştıklarını aktardı.

Sınır kapısına takviye gümrük memurları ve pasaport polisleri görevlendirdiklerini ifade eden Çiftci, şöyle konuştu: