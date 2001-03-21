İsrail, 'Nazi meselesinde' Almanya'yı savundu

23.3.2017 - 00:17

Almanların soykırım yaptığı Yahudiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi uygulaması bunlar' sözlerine yönelik Almanya'yı savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk bakanların Almanya ve Hollanda'da planlanan referandum etkinliklerinin iptal edilmesini "Nazi uygulaması” benzetmesine İsrail'den tepki geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nachschon, Almanya'ya yönelik Nazi benzetmesini kınadıklarını belirterek, Türkiye'nin adını vermeden "bu tür karşılaştırmaların son derece yersiz” olduğunu söyledi.

Sözcü Nachschon, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Yahudi soykırımını anmayı değersizleştirebilecek ve basitleştirebilecek her şeye İsrail'in karşı olduğunu” vurguladı.

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